Как вы понимаете смысл высказывания жизнь дана на добрые дела

Литература
Как вы понимаете смысл высказывания жизнь дана на добрые дела
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не тратить свою жизнь на плохие поступки и обман, помогать людям в трудной ситуации, я думаю.
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