Основные идеи католичества
История
Основные идеи католичества
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Основные догматы католицизмаОбщие как для православия, так и для католицизма. - идея спасения через испове́дание веры, - идея триединства бога (Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой), - идея боговоплощения, - идея искупления, - идея воскресения и вознесения Иисуса Христа. Характерные только для католицизма. - филиокве исхождение Святого Духа не только от Бога-Отца, но и от Бога-Сына, - идея о Непорочном зачатии Девы Марии, - догмат о Её телесном вознесении, - учение о чистилище, - догмат о непогрешимости главы церкви – папы Римского.
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