Основные идеи католичества

Гость: Гость:

Основные догматы католицизмаОбщие как для православия, так и для католицизма. - идея спасения через испове́дание веры, - идея триединства бога (Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой), - идея боговоплощения, - идея искупления, - идея воскресения и вознесения Иисуса Христа. Характерные только для католицизма. - филиокве исхождение Святого Духа не только от Бога-Отца, но и от Бога-Сына, - идея о Непорочном зачатии Девы Марии, - догмат о Её телесном вознесении, - учение о чистилище, - догмат о непогрешимости главы церкви – папы Римского.