Существительное,которое употребляется только во множественном числе из слова ВИ??ОГРАД помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Существительное,которое употребляется только во множественном числе из слова ВИ??ОГРАД помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное Это дровни - крестьянские сани без кузова для перевозки дров, грузов.
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