Существительное,которое употребляется только во множественном числе из слова ВИ??ОГРАД помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Русский язык
Существительное,которое употребляется только во множественном числе из слова ВИ??ОГРАД помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное Это дровни - крестьянские сани без кузова для перевозки дров, грузов.
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