На свадебный пир во дворец доставили 5400 кг продуктов:дичь,овощи,фрукты и сладости. Дичи привезли 1892 кг,что на 979 кг больше,чем овощей,а фруктов на 589 кг больше чем овощей.Сколько кг сладостей привезли во дворец? №8
Математика
На свадебный пир во дворец доставили 5400 кг продуктов:дичь,овощи,фрукты и сладости. Дичи привезли 1892 кг,что на 979 кг больше,чем овощей,а фруктов на 589 кг больше чем овощей.Сколько кг сладостей привезли во дворец? №8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Овощи: 1892-979=913 Фрукты;913+589=1502 5400-(1502+913+1892)=1093 Ответ: 1093 кг
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