На свадебный пир во дворец доставили 5400 кг продуктов:дичь,овощи,фрукты и сладости. Дичи привезли 1892 кг,что на 979 кг больше,чем овощей,а фруктов на 589 кг больше чем овощей.Сколько кг сладостей привезли во дворец? №8

Математика

На свадебный пир во дворец доставили 5400 кг продуктов:дичь,овощи,фрукты и сладости. Дичи привезли 1892 кг,что на 979 кг больше,чем овощей,а фруктов на 589 кг больше чем овощей.Сколько кг сладостей привезли во дворец? №8

Автор: Гость