Какое числа надо вставить в квадратики 48 ÷24- =2 320×5+8= 108×6- = 42 107×6 - = 480 308×2+ = 808
Математика
Какое числа надо вставить в квадратики 48 ÷24- =2 320×5+8= 108×6- = 42 107×6 - = 480 308×2+ = 808
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48:24-0=2 320×5+8=1608 108×6-606=42 107×6-126=480 308×2+192=808
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