Сходство и различия опят съедобных и опят ложных, белый гриб и желочный гриб

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Есть несколько видов грибов, внешне очень напоминающие съедобные, но в совокупности они называются ложными опятами. Ещё больше их делает похожими на съедобных опят то, что растут они семейками там же, где и первые: на поваленных деревьях, пнях, на выступающих наружу корнях и стволах деревьев. Главное, чем отличаются опята от ложных опят – это то, что последние могут быть ядовитыми, несъедобными, в крайнем случае, условно-съедобными. Для грибника же, особенно начинающего, всегда главным должен быть постулат: «не уверен – не бери». Поэтому собирать следует только те опята, в «настоящести» которых нет ни малейших сомнений, а сомнительные лучше оставить на месте для лесных Опёнок Кандолля (Psathyrella candolleana) Группки этих грибов появляются в июле и августе. В помощь грибникам здесь представлены фото и описание ложных опят. У молодых грибов шляпки в форме колокольчика, позднее становятся немного распростёртыми, а в центре образуется плавное возвышение. Размеры шляпок в пределах 3-7 см, а цвет варьируется от почти белого до желтоватого с коричневой. На краях шляпки присутствует белая бахрома от остатков покрывала. Мякоть тонкая, ломкая, беловато-коричневая с приятным грибным ароматом. У молодых грибов пластинки сероватые, густые, затем они темнеют, становясь тёмно-коричневыми и приросшими к ножке. Цилиндрическая полая ножка беловато-кремового цвета в нижней части имеет небольшое опушение. Ножка тонкая (4-8 мм), но длинная (7-10 см). Опёнок Кандолля плодоносит с мая до сентября, растёт в смешанных и лиственных лесах, встречается в парках, даже огородах, чаще у лиственных деревьев на корнях и пнях, большими группами. Схожесть со съедобными опятами. Заметное отличие состоит в наличии на краях шляпки остатков покрывала. Если же такой бахромы не заметно, то отличить его от настоящего становится сложнее, поскольку он также растёт на мёртвой древесине группами. Отличием является отсутствие на ножке чётко выраженного кольца, как у настоящего опёнка. Съедобность опёнка Кандолля в разные времена оценивалась по-разному: в старых источниках он причислялся к ядовитым и несъедобным грибам, а в современных считается условно-съедобным, который лишь требуется предварительно отваривать. Опёнок кирпично-красный (Hypholoma sublateritium) Шляпка в среднем составляет от 4 до 8 см, вначале округло-выпуклая, со временем превращающаяся в полураспростёртую. Мясистые шляпки имеют жёлто-коричневую с потемнением в центре, красно-бурую или кирпично-красную окраску, часто по их краям сохраняются белые хлопья остатков покрывала. Мякоть у гриба слегка горьковатая, по цвету бело-желтоватая. Пластинки прирастают к ножке, вначале они бледно-желтоватые, потом становятся жёлто-бурыми, а в старости – созревающие споры делают их серо-бурыми. Ножки кирпично-красных опят достигают длины 10 см при толщине до 15 мм, у основания они плотные, коричнево-бурые, сверху светло-желтые, ровные или сужающиеся книзу. Кольца не наблюдается, но кольцеобразный рисунок на ножке от остатков частного покрывала имеется. Распространение – гриб растёт с лета по осень чаще на поваленных лиственных, но иногда и на хвойных деревьях, а также на пнях. Схожесть. Этот гриб напоминает опёнок серопластинчатый, но последний имеет меньшие размеры, если изучать фото ложных опят и как отличить от настоящих, к тому же он предпочитает селиться на остатках сосен. Иногда кирпично-красные опята принимают за осенние, но это чаще случается во время «собирательного психоза», когда наблюдается массовая урожайность, и в лес устремляются все.