Решите уравнение: (41,5 – х) ∙ 1,8 = 9.

Математика
Решите уравнение: (41,5 – х) ∙ 1,8 = 9.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
41,5-x=9/1,8 41,5-x=5 X=41,5-3 X=38,5
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