Из списка предложенных веществ выпишите алкены напишите с ними 2 химические реакции: C2H6 , CH4 , CH3OH , CH3COOH , C2H4 , C3H6 , CH3NO2 , C6H12O6
Химия
Из списка предложенных веществ выпишите алкены напишите с ними 2 химические реакции: C2H6 , CH4 , CH3OH , CH3COOH , C2H4 , C3H6 , CH3NO2 , C6H12O6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Среди перечисленных всего два алкена, это этен(C2H4) и пропен(C3H6). Общая формула алкенов: CnH2n.
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