Из суммы чисел 41 и 19 вычесть 21 из числа 60 вычесть сумму чисел 25 и 30 к разности 85 и 78 прибавить 85

Математика

Из суммы чисел 41 и 19 вычесть 21 из числа 60 вычесть сумму чисел 25 и 30 к разности 85 и 78 прибавить 85

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