Масса двух одинаковых чемоданов равна массе двух одинаковых рюкзаков и сумки.Узн??й массу чемодана,если масса рюкзака 8 кг, а масса сумки 4 кг.
Математика
Масса двух одинаковых чемоданов равна массе двух одинаковых рюкзаков и сумки.Узн??й массу чемодана,если масса рюкзака 8 кг, а масса сумки 4 кг.
Ответ(ы):
Гость:
1)8*2+4=20(кг)-масса 2 рюк. и сумки2)20/2=10(кг)-масса одного чемодана
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