Масса двух одинаковых чемоданов равна массе двух одинаковых рюкзаков и сумки.Узн??й массу чемодана,если масса рюкзака 8 кг, а масса сумки 4 кг.

Математика

Масса двух одинаковых чемоданов равна массе двух одинаковых рюкзаков и сумки.Узн??й массу чемодана,если масса рюкзака 8 кг, а масса сумки 4 кг.

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