Что вы знаете о Пушкине?
Литература
Что вы знаете о Пушкине?
Ответ(ы):
Гость:
Поэт, писатель, очень любил свою няню Арину Родионовну
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