Масса бурого медведя составляет 750 кг это 3/4 массы белого медведя, а масса белого м??дведя в 4 раза меньше массы бегемота. Чему равна масса бегемота?

Математика

Масса бурого медведя составляет 750 кг это 3/4 массы белого медведя, а масса белого м??дведя в 4 раза меньше массы бегемота. Чему равна масса бегемота?

Автор: Гость