Масса бурого медведя составляет 750 кг это 3/4 массы белого медведя, а масса белого м??дведя в 4 раза меньше массы бегемота. Чему равна масса бегемота?
Математика
Масса бурого медведя составляет 750 кг это 3/4 массы белого медведя, а масса белого м??дведя в 4 раза меньше массы бегемота. Чему равна масса бегемота?
Ответ(ы):
Гость:
750:3*4=1000кг=1т масса белого медведя1000*4=4000кг=4т масса бегемота
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