Чем отличается Рим от других стран?

История
Чем отличается Рим от других стран?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тем, что Рим - это город (Столица Италии), а не страна) 
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