Помогите с номером 9 пожалуйста
Математика
Помогите с номером 9 пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
41-23=18!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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