Помогите с номером 9 пожалуйста

Математика
Помогите с номером 9 пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
41-23=18!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Что вы знаете о Пушкине?
Ответить
Русский язык
Какое значение имеет приставка пере в глаголах. переплыть реку, пересолить суп, перемыть посуду, переписать диктант, перечитать книгу, переехать в ...
Ответить
История
В чём заключается суть понятия культурная революция ?
Ответить
Математика
Масса бурого медведя составляет 750 кг это 3/4 массы белого медведя, а масса белого м??дведя в 4 раза меньше массы бегемота. Чему равна масса бегем...
Ответить
География
Сделать вывод о центральной России в хозяйстве страны.
Ответить