Из суммы чисел37и15вычесть разность чисел23и18
Математика
Из суммы чисел37и15вычесть разность чисел23и18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(37 + 15) - (23 - 18) = 47 1) 37 + 15=52 2) 23 -18 =5 3) 52 - 5 = 47
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