Из текста выпишите действительные и страдательные причастия: 1. Солнце выглянуло на расчищенном небе. 2.После брызнувшего утром дождя я впервые почувствовал аромат леса. 3.Ребята увидели Петю, бежавшего вверх по улице. 4.Ме...

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Из текста выпишите действительные и страдательные причастия: 1. Солнце выглянуло на расчищенном небе. 2.После брызнувшего утром дождя я впервые почувствовал аромат леса. 3.Ребята увидели Петю, бежавшего вверх по улице. 4.Между шкафов были проходы, заваленные грудами книг. 5 Перед нами расстилалась степь, усеянная искрами. 6.Деревянный мост отражался в реке, заросшей кувшинками. 7.У крыльца стояли ещё не осёдланные кони. 8.Послышались звуки грузовика, пробирающегося по посёлку. 9.Разбитое ветром поле льда двинулось к югу. 10.Утром мы собирались в дальний поход в неисследованную часть озера.

Автор: Гость