Рассмотри рисунок. образуй новые слова. запиши их. обозначь приставку

Гость: Гость:

Доучи(приставка до). Выучи(приставка вы). Обучи(приставка Об). Разучи(приставка раз). Подучи(приставка под). Научи(приставка на). Поучи(приставка по). Изучи(приставка из). Проучи(приставка про).