Рассмотри рисунок. образуй новые слова. запиши их. обозначь приставку
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Рассмотри рисунок. образуй новые слова. запиши их. обозначь приставку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доучи(приставка до). Выучи(приставка вы). Обучи(приставка Об). Разучи(приставка раз). Подучи(приставка под). Научи(приставка на). Поучи(приставка по). Изучи(приставка из). Проучи(приставка про).
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