Из цистерны отлили 0,3 находящегося вьней бензина.Затем отлили 3\5 оставшегося бенз??на. После этого в цистерне осталось 5,88 т бензина. Сколько тонн бензина было в цистерне первоночально?

Математика

Из цистерны отлили 0,3 находящегося вьней бензина.Затем отлили 3\5 оставшегося бенз??на. После этого в цистерне осталось 5,88 т бензина. Сколько тонн бензина было в цистерне первоночально?

Автор: Гость