Из цистерны отлили 0,3 находящегося вьней бензина.Затем отлили 3\5 оставшегося бенз??на. После этого в цистерне осталось 5,88 т бензина. Сколько тонн бензина было в цистерне первоночально?

Математика
Из цистерны отлили 0,3 находящегося вьней бензина.Затем отлили 3\5 оставшегося бенз??на. После этого в цистерне осталось 5,88 т бензина. Сколько тонн бензина было в цистерне первоночально?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х было, 0,3 х отлили в 1-й раз, осталось 0,7х, 0,7х * 3/5 отлили во 2-й раз. х-0,3х- 0,7х * 3/5 = 5,88, умножаем все на 5 3,5х-2,1х=29,4 1,4х=29,4 х=21 т бензина
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