Из цветной бумаги нужно сделать 10 закладок.каждая закладка имеет длину 20 см,ширин?? 3 см.сколько квадратных дуциметров цветной бумаги потребуется для изготовления закладок?

Математика

Из цветной бумаги нужно сделать 10 закладок.каждая закладка имеет длину 20 см,ширин?? 3 см.сколько квадратных дуциметров цветной бумаги потребуется для изготовления закладок?

Автор: Гость