Из цветной бумаги нужно сделать 10 закладок.каждая закладка имеет длину 20 см,ширин?? 3 см.сколько квадратных дуциметров цветной бумаги потребуется для изготовления закладок?
Математика
Из цветной бумаги нужно сделать 10 закладок.каждая закладка имеет длину 20 см,ширин?? 3 см.сколько квадратных дуциметров цветной бумаги потребуется для изготовления закладок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20см=0,2дециметр 3см=0,03дециметр 0,2*0,03=0,006 квадратный дециметр 0,006*10=0,06 квадратный дециметр
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