Образуй от глаголов действительные и страдательные причастия прошедшего времени. Рассчитать,выслушать,продолжить,осмеять,припаять,завещать,выкачать,разбросать.

Русский язык

Образуй от глаголов действительные и страдательные причастия прошедшего времени. Рассчитать,выслушать,продолжить,осмеять,припаять,завещать,выкачать,разбросать.

Автор: Гость