Образуй от глаголов действительные и страдательные причастия прошедшего времени. Рассчитать,выслушать,продолжить,осмеять,припаять,завещать,выкачать,разбросать.
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Образуй от глаголов действительные и страдательные причастия прошедшего времени. Рассчитать,выслушать,продолжить,осмеять,припаять,завещать,выкачать,разбросать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассчитавший(дейст)-рассчитанный(стр.).Выслушавший-выслушенный.Продолжавший-продолженный. и т.д...
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