На стене в ванной надо заменить плитки на участке прямоугольной формы длина которого 6дм а ширина 4 дм . сколько потребуется плиток если площадь каждой из них 1дм и 2дм
Математика
На стене в ванной надо заменить плитки на участке прямоугольной формы длина которого 6дм а ширина 4 дм . сколько потребуется плиток если площадь каждой из них 1дм и 2дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*4 = 24 дм^2 площадь плитки в ванной 24:1 = 24 - если площадь одной плитки 1 дм 24:2 = 12 - если площадь одной плитки 2 дм
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