На стене в ванной надо заменить плитки на участке прямоугольной формы длина которого 6дм а ширина 4 дм . сколько потребуется плиток если площадь каждой из них 1дм и 2дм

Математика

На стене в ванной надо заменить плитки на участке прямоугольной формы длина которого 6дм а ширина 4 дм . сколько потребуется плиток если площадь каждой из них 1дм и 2дм

Автор: Гость