Большая часть территории этого государства находится на острове 1)Таиланд 2)Лаос 3)Вьетнам 4)Малайзия 5)Индия

География
Большая часть территории этого государства находится на острове 1)Таиланд 2)Лаос 3)Вьетнам 4)Малайзия 5)Индия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) Малайзия-большая часть( 60,3 %  от общей площади)  ,находится в северной части острова Калимантан ,а материковая часть ( 39,7 % ) располагается в южной части полуострова Малакка .
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