Пожалуйста помогите дам 100000 баллов

Гость: Гость:

На солнце темный лес зардел,<br />В долине пар белеет тонкий,<br />И песню раннюю запел<br />В лазури жаворонок звонкий.<br />Он голосисто с вышины <br />Поет, на солнышке сверкая:<br />-Весна пришла к нам молодая,<br />Я здесь пою приход весны!<br /> Лес зардел,жаворонок запел, пар белеет - главные члены предложения