Пожалуйста помогите дам 100000 баллов

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Пожалуйста помогите дам 100000 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На солнце темный лес зардел,<br />В долине пар белеет тонкий,<br />И песню раннюю запел<br />В лазури жаворонок звонкий.<br />Он голосисто с вышины <br />Поет, на солнышке сверкая:<br />-Весна пришла к нам молодая,<br />Я здесь пою приход весны!<br /> Лес зардел,жаворонок запел, пар белеет - главные члены предложения
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