Срочно! пожалуйста . уравнение
Алгебра
Срочно! пожалуйста . уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/х+3=5 4=5(х+3) 4=5х+15 5х=15-4 5х=11 х=11:5 х=2,2
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