Найти производную. f(x)=(3x-5)*(4x^2-3x^3)
Математика
Найти производную. f(x)=(3x-5)*(4x^2-3x^3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F(x)=(3x-5).(4xˇ2-3xˇ3)=12xˇ3-9xˇ4-20xˇ2+15xˇ3= =-9xˇ4+27xˇ3-20xˇ2 f´(x)=-36xˇ3+81xˇ2-40x
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