Одно лишнее! Запиши по группам:а) слова,б)словосочетания,в)предложения. ключи от квартиры, глубокое ущелье,около дома,орешник рос,люблю путешествовать, за рекой,осенью,бежать и подпрыгивать,сесть за парту,дует ветер,перед поез...

Гость: Гость:

1)Слова:Около дома,за рекой,осенью,перед поездкой. 2)Словосочетания:Ключи от квартиры,глубокое ущелье,сесть за парту,первый класс. 3)Предложения:Орешник рос.Люблю путешествовать.Дует ветер. Лишнее - Бежать и подпрыгивать- Это просто соединение двух слов(двух глаголов,соединённых союзом и). Предложением не является потому, что не несет никакой смысловой законченности и не выражает законченной мысли. Словосочетанием не является потому, что ни одно из этих слов не подчинено другому.