Помогите Прошу 30 балов

Алгебра
Помогите Прошу 30 балов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x² -6x +a =0 D²=  36 -12a x1=x2, когда  D=0 36-12а=0 12а =36 а =3  <----- ответ
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