3 предложения с прошэдствиными глаголами из руслана и людмилы

Русский язык
3 предложения с прошэдствиными глаголами из руслана и людмилы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Руслан и Людмила бегали по берегу реки. Людмила предложила Руслану мороженое. Руслан и Людмила играли на улице весь день на пролет.
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