Как записать доли в порядке увеличения: 1/10; 1/8; 1/2; 1/5; 1/7; 1/9; 1/9

Математика
Как записать доли в порядке увеличения: 1/10; 1/8; 1/2; 1/5; 1/7; 1/9; 1/9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем больше знаменатель при одном и том же числителе, тем больше дробь. значит  1/10   1/9  1/8 1/7 1/5 1/2
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