Как записать доли в порядке увеличения: 1/10; 1/8; 1/2; 1/5; 1/7; 1/9; 1/9
Математика
Как записать доли в порядке увеличения: 1/10; 1/8; 1/2; 1/5; 1/7; 1/9; 1/9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем больше знаменатель при одном и том же числителе, тем больше дробь. значит 1/10 1/9 1/8 1/7 1/5 1/2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Замените в строке на символы, имеющие четный код, на символ, введенный пользователем, определите количество замен, и результат выведите на экран. С++
Русский язык
Химия
Запишите электронные уравнения окисления и восстановления, соответствующие реакции H2S + KMnO4 + HCl → S + MnCl2 + KCl + H2O окислитель восст...
Математика
Из двух городов навстречу друг другу одновременно отправились два поезда. Скорос??ь одного 60 км/ч, другой за 1 час проходит на 20 км больше. Через...