Из двух городов навстречу друг другу одновременно отправились два поезда.Скорость одного 60 км/ч,другой за 1 час проходит на 20 км больше.Через 3 ч 30 мин поезда встретились.Найди расстояние между городами.Помогите решить без ...
Математика
Из двух городов навстречу друг другу одновременно отправились два поезда.Скорость одного 60 км/ч,другой за 1 час проходит на 20 км больше.Через 3 ч 30 мин поезда встретились.Найди расстояние между городами.Помогите решить без иксов и уровнений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60+20=80км/ч -скорость второго 2)60х3,3=198км -путь, который проехал 1 поезд; 3)80х3,3=264км -путь, который проехал 2 поезд; 4) 198+264=462 км расстояние между городами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Периметр квадрата равен 16 см. из трех таких квадратов слодили один прямоугольник. найди периметр и площадь этого прямоугольника
Математика