Из двух городов навстречу друг другу одновременно отправились два поезда.Скорость одного 60 км/ч,другой за 1 час проходит на 20 км больше.Через 3 ч 30 мин поезда встретились.Найди расстояние между городами.Помогите решить без ...

Математика

Из двух городов навстречу друг другу одновременно отправились два поезда.Скорость одного 60 км/ч,другой за 1 час проходит на 20 км больше.Через 3 ч 30 мин поезда встретились.Найди расстояние между городами.Помогите решить без иксов и уровнений

Автор: Гость