Сочинение по плану Тема: Как один случай перевернул всю жизнь. 1. История создания, время показа. 2. Выбор Ивана Васильевича 2.1 Настроение после бала 2.2 Утреняя встреча 2.3 Почему изменилось настроение Ивана Васильевича...

Гость: Гость:

Жизнь Ивана Васильевича изменилась, так как .юноша увидел, как полковник своей сильной рукой бил по лицу испуганного солдата за то, что тот не сильно ударил татарина. Ивану Васильевичу было до такой степени стыдно, что он опустил глаза и поторопился уйти домой. Всю дорогу в ушах у него бил барабан и свистела флейта, а также то слышались слова: “Братцы, помилосердуйте”; то гневный голос полковника: “Будешь мазать? Будешь? ”После этого случая жизнь Ивана Васильевича очень изменилась. Он не смог поступить на военную службу, как хотел ранее, и не только не стал военным, но и вообще нигде не служил. А любовь к Варе с этого дня пошла на убыль и в конце концов сошла на нет. Он ужаснулся бесправию простых солдат, страшным условиям их жизни по сравнению с роскошью и беззаботностью балов и других развлечений богачей, что за внешней культурой и воспитанностью аристократов может таиться звериная жестокость и безразличие к чужим страданиям Толстой показывает нам человека, у которого проснулась совесть, и только такие люди, по мнению писателя, смогут стать передовыми, лучшими представителями своей эпохи