Какой объм занимает 1 кмоль неона при нормальных условиях
Физика
Какой объм занимает 1 кмоль неона при нормальных условиях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для любого газа обьём одного моля равен 22,4 литра (при н. у ) Следовательно 1 кмоль займёт 22,4*1000=22400 л или 22,4 м 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочинение по плану Тема: Как один случай перевернул всю жизнь. 1. История создания, время показа. 2. Выбор Ивана Васильевича 2.1 Настроение...
Математика
2 оператора должны разослать объявление 870 адресатам один оператор отсылает 25 соо??щений в минуту а другой 33 сколько минут им понадобится чтобы ...
Русский язык
Литература
Дано: V(SO2) = 100 м^3 Найти: m(H2S) - ? Решение : x моль 4 464.28 моль H2S + O3 -> SO2 + H2O 1 моль 1 моль 1) V(SO2) = 100 м^3 = 10^3 * 100 л =...