Как называются внешние слои атмосферы Солнца? Солнечный венец Солнечный венок Солнечная корона

Окружающий мир
Как называются внешние слои атмосферы Солнца? Солнечный венец Солнечный венок Солнечная корона
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнечная корона, это же изи:3
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