Замените в строке на символы, имеющие четный код, на символ, введенный пользователем, определите количество замен, и результат выведите на экран. С++

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Замените в строке на символы, имеющие четный код, на символ, введенный пользователем, определите количество замен, и результат выведите на экран. С++

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