Замените в строке на символы, имеющие четный код, на символ, введенный пользователем, определите количество замен, и результат выведите на экран. С++
Информатика
Замените в строке на символы, имеющие четный код, на символ, введенный пользователем, определите количество замен, и результат выведите на экран. С++
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Гость:
Как решать не знаю но точно должна быть схема
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