Запишите электронные уравнения окисления и восстановления, соответствующие реакции H2S + KMnO4 + HCl → S + MnCl2 + KCl + H2O окислитель восстановитель и уравняйте эту реакцию методом электронного баланса. Укажите окислитель...
Химия
Запишите электронные уравнения окисления и восстановления, соответствующие реакции H2S + KMnO4 + HCl → S + MnCl2 + KCl + H2O окислитель восстановитель и уравняйте эту реакцию методом электронного баланса. Укажите окислитель и восстановитель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5H2S+2KMnO4+6HCl=5S+2MnCl2+2KCl+8H2O S с.о -2 -2=Sс.о. 0*5 Mnс.о. +7+5 =Mm с.о. +2*2 Сера восста. Mn окисл.
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