Запишите электронные уравнения окисления и восстановления, соответствующие реакции H2S + KMnO4 + HCl → S + MnCl2 + KCl + H2O окислитель восстановитель и уравняйте эту реакцию методом электронного баланса. Укажите окислитель...

Химия

Запишите электронные уравнения окисления и восстановления, соответствующие реакции H2S + KMnO4 + HCl → S + MnCl2 + KCl + H2O окислитель восстановитель и уравняйте эту реакцию методом электронного баланса. Укажите окислитель и восстановитель

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