У первых хордовых челюстной аппарат развился на базе ________(укажите соответствующие структуры)
Биология
У первых хордовых челюстной аппарат развился на базе ________(укажите соответствующие структуры)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На базе жаберных дуг.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запишите предложения. Над (поле) пролетел самолет. чайки вьются над (море). деревья покрылись (иней). над моим (ухо) послышался шорох. я не мог ...
Информатика
Замените в строке на символы, имеющие четный код, на символ, введенный пользователем, определите количество замен, и результат выведите на экран. С++
Русский язык