Алтынай пригласила в гости 6 девочек и 2 мальчика сколько всего друзей пригласила ??лтынай.обратное решение

Математика

Алтынай пригласила в гости 6 девочек и 2 мальчика сколько всего друзей пригласила ??лтынай.обратное решение

Автор: Гость