Алтынай пригласила в гости 6 девочек и 2 мальчика сколько всего друзей пригласила ??лтынай.обратное решение

Математика
Алтынай пригласила в гости 6 девочек и 2 мальчика сколько всего друзей пригласила ??лтынай.обратное решение
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Автор: Гость
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Гость:
6девочек + 2мальчика = 8 ребят
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