Из деревни Петровка в село Михайловское, расстояние до которого 15 км, в 8 часов утр?? вышел пешеход, а в 12 ч из деревни в том же напрпвлении выехал велосипедист . Догонит ли велосипедист пешехода, если пешеход идет со скорост...

Математика

Из деревни Петровка в село Михайловское, расстояние до которого 15 км, в 8 часов утр?? вышел пешеход, а в 12 ч из деревни в том же напрпвлении выехал велосипедист . Догонит ли велосипедист пешехода, если пешеход идет со скоростью 3 км /ч , а велосипедист едет со скоростью 12 км/ч? ОБОСНУЙ СВОЙ ОТВЕТ!!!

Автор: Гость