Из деревни Петровка в село Михайловское, расстояние до которого 15 км, в 8 часов утр?? вышел пешеход, а в 12 ч из деревни в том же напрпвлении выехал велосипедист . Догонит ли велосипедист пешехода, если пешеход идет со скорост...

Математика
Из деревни Петровка в село Михайловское, расстояние до которого 15 км, в 8 часов утр?? вышел пешеход, а в 12 ч из деревни в том же напрпвлении выехал велосипедист . Догонит ли велосипедист пешехода, если пешеход идет со скоростью 3 км /ч , а велосипедист едет со скоростью 12 км/ч? ОБОСНУЙ СВОЙ ОТВЕТ!!!
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Гость:
12 км идет пешеходлль
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