Помогите пожалуйста! Произведи морфологический разбор имен прилогательных: знаменитой, уникальный, белый, синей, небесную, русские, чудесные, древнее, Масковской, высококачественной, гончарную, синем, основными, полевые, садо...

Гость: Гость:

Знаменитой-(какой?),н.ф. знаменитый, прил., в ж.р., в ед. ч., в Т.п , второст.член предл. Уникальный-(какой?),н.ф. уникальный,прил.,в м.р.,в ед.ч.,в И.п.,второст член предл Белый-(какой?),н.ф. белый,прил.,в м.р., в ед.ч., в И.п.,второст член предл Синей-(какой?)н.ф. синей, прил., в м.р.,в ед.ч., в И.п.,второст член предл все что смогла Основными-(какими?)нф основной,прил., в мн.ч., в Т.п.,второст чо предл Полевые-(какие?)нф.полевой.,прил.,в мн.ч., в И.п, второст чл предл Небесную-(какую?)н.ф. небесный,прил,в ж.р., в ед.ч, в В.п.,вт чл предл