Сколько времени затратил бы поезд на прохождение того же расстояния если бы двигался со скоростью 64км/ч??

Алгебра

Сколько времени затратил бы поезд на прохождение того же расстояния если бы двигался со скоростью 64км/ч??

Автор: Гость