Номер 38 помогите плиз!!!

Математика
Номер 38 помогите плиз!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=4а  а=Р/4=8/4=2см одна сторона,так как из двух таких квадратов составили прямоугольник, то его стороны равны а=2см, в=2+2=4см,S=а*в=2*4=8см²

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