X*(корень из 2/2)=x/корень из 2 КУДА ИСЧЕЗЛА 2 и КАК корень из 2 ПОПАЛ В ЗНАМЕНАТЕЛЬ?

Алгебра

X*(корень из 2/2)=x/корень из 2 КУДА ИСЧЕЗЛА 2 и КАК корень из 2 ПОПАЛ В ЗНАМЕНАТЕЛЬ?

Автор: Гость