X*(корень из 2/2)=x/корень из 2 КУДА ИСЧЕЗЛА 2 и КАК корень из 2 ПОПАЛ В ЗНАМЕНАТЕЛЬ?
Алгебра
X*(корень из 2/2)=x/корень из 2 КУДА ИСЧЕЗЛА 2 и КАК корень из 2 ПОПАЛ В ЗНАМЕНАТЕЛЬ?
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