10 класс! Из точки А к плоскости Альфа, проведен перпендикуляр и наклонная. Длина наклонной 6, и образует с плоскостью угол 30 градусов. Найти длину проекции наклонной

Геометрия

10 класс! Из точки А к плоскости Альфа, проведен перпендикуляр и наклонная. Длина наклонной 6, и образует с плоскостью угол 30 градусов. Найти длину проекции наклонной

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