10 класс! Из точки А к плоскости Альфа, проведен перпендикуляр и наклонная. Длина наклонной 6, и образует с плоскостью угол 30 градусов. Найти длину проекции наклонной
Геометрия
10 класс! Из точки А к плоскости Альфа, проведен перпендикуляр и наклонная. Длина наклонной 6, и образует с плоскостью угол 30 градусов. Найти длину проекции наклонной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB - перпендикуляр AC=6 ∠α=30° Решение: ΔABC - прямоугольный AC - гипотенуза BC - проекция наклонной на плоскость. Найдем BC. AB - катет, лежащий против угла 30°, значит равен половине гипотенузы: AB=1/2AC=3 По т. Пифагора находим катет BC: BC=√AC²-AB²=√36-9=√25=5 Ответ: 5
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