Что думает мудрая черепаха о водной жизни в краснодарском крае

Окружающий мир
Что думает мудрая черепаха о водной жизни в краснодарском крае
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С сожалению даже учёные на 100% не могут знать что думают или говорят животные но можно просто поразмыслить к примеру эта черепаха может думать что жизнь под водой прекрасна или же она думает что под водой жить стало намного скучней!
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