Ласковое под цыфрой 1
Русский язык
Ласковое под цыфрой 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ласковое-4слога,4гл.,4согл.,[л а с к а в а й' э] л-[л]- согл.,тв.,зв.,парн. а-[а]-гл.,ударн. с-[с]-согл.,тв.,глух.,парн. к-[к]-согл.,тв.,глух.,парн. о-[а]-гл.,безударн. в-[в]-согл.,тв.,зв.,парн. о-[а]-гл.,безударн. е-[й']-согл.,мягк.,зв. [э]-гл.,безударн. 8б.,9зв.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На стене в ванной надо заменить плитки на участке прямоугольной формы длина которого 6дм а ширина 4 дм . сколько потребуется плиток если площадь ка...
География
Большая часть территории этого государства находится на острове 1)Таиланд 2)Лаос 3)Вьетнам 4)Малайзия 5)Индия
Русский язык
Запишите предложения Над (поле) пролетел самолет. чайки вьются над (море). деревь?? покрылись (иней). над моим (ухо) послышался шорох. я не мог ...