Ласковое под цыфрой 1

Гость: Гость:

Ласковое-4слога,4гл.,4согл.,[л а с к а в а й' э] л-[л]- согл.,тв.,зв.,парн. а-[а]-гл.,ударн. с-[с]-согл.,тв.,глух.,парн. к-[к]-согл.,тв.,глух.,парн. о-[а]-гл.,безударн. в-[в]-согл.,тв.,зв.,парн. о-[а]-гл.,безударн. е-[й']-согл.,мягк.,зв. [э]-гл.,безударн. 8б.,9зв.