Из цветочного и Солнечного городов выехали одновременно на встречу друг другу Зн??йка и Незнайка.Знайка ехал со скоростью 56 км.ч, что составляло восемь одинадцатых скорости движения Незнайки.Через сколько часов после начала дв...
Математика
Из цветочного и Солнечного городов выехали одновременно на встречу друг другу Зн??йка и Незнайка.Знайка ехал со скоростью 56 км.ч, что составляло восемь одинадцатых скорости движения Незнайки.Через сколько часов после начала движения они встретятся,если расстояние между городами равно 532 км?
Ответ(ы):
Гость:
Нам нужно найти время (t) по формуле: s = v*t. Т.к. у нас две скорости и объекты движутся навстречу друг другу, то мы рассчитываем скорость Незнайки и прибавляем к скорости Знайки. 1) v Незнайки = (56 км/ч : 8)*11 = 77 км/ч 2) Общая скорость: 77 км/ч + 56 км/ч = 133 км/ч 3) t = s:v ; t = 532 км : 133 км/ч = 4 ч Ответ: 4 часа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На носки у бабушки пошло 2 мотка шерсти ,а на кофту -на 6 мотков больше.Сколько мотков шерсти пошло у бабушки на кофту?Сколько всего мотков шерсти ...
Математика
Українська мова