Из цветочного и Солнечного городов выехали одновременно на встречу друг другу Зн??йка и Незнайка.Знайка ехал со скоростью 56 км.ч, что составляло восемь одинадцатых скорости движения Незнайки.Через сколько часов после начала дв...

Математика

Из цветочного и Солнечного городов выехали одновременно на встречу друг другу Зн??йка и Незнайка.Знайка ехал со скоростью 56 км.ч, что составляло восемь одинадцатых скорости движения Незнайки.Через сколько часов после начала движения они встретятся,если расстояние между городами равно 532 км?

Автор: Гость