Из цветочного и Солнечного городов выехали одновременно на встречу друг другу Зн??йка и Незнайка.Знайка ехал со скоростью 56 км.ч, что составляло восемь одинадцатых скорости движения Незнайки.Через сколько часов после начала дв...

Математика
Из цветочного и Солнечного городов выехали одновременно на встречу друг другу Зн??йка и Незнайка.Знайка ехал со скоростью 56 км.ч, что составляло восемь одинадцатых скорости движения Незнайки.Через сколько часов после начала движения они встретятся,если расстояние между городами равно 532 км?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нам нужно найти время (t) по формуле: s = v*t. Т.к. у нас две скорости и объекты движутся навстречу друг другу, то мы рассчитываем скорость Незнайки и прибавляем к скорости Знайки. 1) v Незнайки = (56 км/ч : 8)*11 = 77 км/ч 2) Общая скорость: 77 км/ч + 56 км/ч = 133 км/ч 3) t = s:v ; t = 532 км : 133 км/ч = 4 ч Ответ: 4 часа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько будет 3,25-3\4 скажите пожалуйсто
Ответить
Математика
На носки у бабушки пошло 2 мотка шерсти ,а на кофту -на 6 мотков больше.Сколько мотков шерсти пошло у бабушки на кофту?Сколько всего мотков шерсти ...
Ответить
Математика
Помогите решить уравнение :681
Ответить
Українська мова
Фонетичний розбір слова землю і душею
Ответить
Математика
Вычисли наиболее удобным способом ( 68+27)+73=; 5+(736+195)= ; 28+41+59+72=; (154+85)+46+(215+38)=???
Ответить