Вычисли наиболее удобным способом ( 68+27)+73=; 5+(736+195)= ; 28+41+59+72=; (154+85)+46+(215+38)=???
Математика
Вычисли наиболее удобным способом ( 68+27)+73=; 5+(736+195)= ; 28+41+59+72=; (154+85)+46+(215+38)=???
Ответ(ы):
Гость:
68+27=95+73=168 736+195=931+5=936 28+41=69//59+72=131//69+131=200 154+85=239/215+38=253/253+239=492+46=538
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