Помогите решить уравнение :681
Математика
Помогите решить уравнение :681
Ответ(ы):
Гость:
3(-2х+1)-2(х+13)=7х-4(1-х) -6х+3-2х-26=7х-4+4х -8х-26=11х-4 -19х=19 -х=1 х=-1 6+1+2-26=-7-4-4 -15=-15
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