Из урны, содержащей 5 шаров с номерами 1, 2, 3, 4, 5, вынимаются наугад шара. Какова веро??тность того, что все номера вынутых шаров будут нечетные?

Математика

Из урны, содержащей 5 шаров с номерами 1, 2, 3, 4, 5, вынимаются наугад шара. Какова веро??тность того, что все номера вынутых шаров будут нечетные?

Автор: Гость