Из урны, содержащей 5 шаров с номерами 1, 2, 3, 4, 5, вынимаются наугад шара. Какова веро??тность того, что все номера вынутых шаров будут нечетные?
Математика
Из урны, содержащей 5 шаров с номерами 1, 2, 3, 4, 5, вынимаются наугад шара. Какова веро??тность того, что все номера вынутых шаров будут нечетные?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P(А)=3(всего нечетных):5(всего шаров)= три пятых
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