Война и мир ,Продолжить :Элен Толстой не любит, потому что она обладает всеми отрицательными качествами для женщины (по мнению Толстого): например , она.... (то же) Именно поэтому в финале романа Наташа и Марья....А вот Элен....

Гость: Гость:

Элен всегда все делал правильно. В Элен влюблялись, но никто его не любил. И это еще одно доказательство его чудовищности. Лично мне он представляется божественно красивым созданием из белого мрамора, на которого смотрят, восхищаются, но никто не считает его живым, никто не готов полюбить его, потому что, из чего он сделан, — камень, холодный и твердый, там нет души, а значит, нет отклика и тепла.